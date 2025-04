Piloto osasquense conquista o 1º lugar na Copa Potenza

O motociclista osasquense Leandro Santos Mendes Ribeiro conquistou uma importante vitória na Copa Potenza, realizada em Minas Gerais, no último domingo (30). A competição, que reuniu 30 pilotos de diversas regiões do Brasil, foi marcada por disputas intensas e grande emoção.

Leandro, que competiu na categoria Kawasaki 400, superou seus adversários e alcançou o 1º lugar, marcando um início promissor para a temporada 2025 do campeonato. Com essa vitória, o piloto demonstra que vem forte para mais uma edição da Copa Potenza, que terá sua próxima etapa em 1º de junho.

Na temporada passada, o desempenho de Leandro já havia sido destacado, com o piloto conquistando o 3º lugar na 2ª etapa e vencendo as 1ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas. Graças a essas vitórias, ele terminou o campeonato como vice-campeão geral, consolidando-se como um dos principais nomes da modalidade no Brasil.

O Secretário de Esportes de Osasco, Thiago Borges, fez questão de parabenizar Leandro pela conquista e destacou a importância do apoio local. “Parabéns ao atleta que já iniciou o campeonato com chave de ouro. Iremos acompanhar e torcer por ele”, afirmou.

Com o apoio de sua cidade e o foco nas próximas etapas, Leandro está pronto para enfrentar novos desafios e seguir mostrando seu talento nas pistas. A torcida de Osasco segue de olho nas próximas corridas e na busca pela vitória na Copa Potenza.

A temporada 2025 promete ser de grandes emoções, e Leandro Santos Mendes Ribeiro está mais do que preparado para brilhar ainda mais.