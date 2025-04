Osasco entrega oitavo ecoponto, na Cidade das Flores, e planeja outros 12 para os próximos anos

A cidade de Osasco ganhou neste sábado (12) o oitavo Ecoponto do município, localizado na Avenida Ipê, 527, no bairro Cidade das Flores. A nova unidade segue o modelo das já existentes, oferecendo aos moradores um local adequado para o descarte gratuito de materiais que não devem ser colocados no lixo comum.

Durante a entrega, o prefeito Gerson Pessoa (Podemos) ressaltou o impacto positivo do equipamento para a região. “Esse Ecoponto vai trazer mais qualidade de vida aos moradores dessa região. Mas é preciso que todos se conscientizem e ajudem a manter a cidade limpa para evitarmos transtornos”, afirmou, lembrando que o descarte irregular contribui para alagamentos ao entupir bocas de lobo e obstruir córregos.

Entre os itens aceitos nos ecopontos estão pequenas sobras de material de construção (entulho), restos de poda de árvore, móveis velhos, colchões, madeiras, equipamentos eletrônicos e diversos tipos de recicláveis, como garrafas PET, plástico, papelão e vidro.

A importância da rede de Ecopontos foi reforçada pelos dados apresentados pela Secretaria de Obras de Osasco: mensalmente, as unidades já em operação recebem cerca de 2,5 mil toneladas de entulho e outros inservíveis. “Imaginem para onde iria esse material e os transtornos que causariam na cidade. Por isso, é importante que as pessoas levem seus inservíveis para os ecopontos”, avaliou o prefeito.

Expansão e educação ambiental

O secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro, também presente no evento, anunciou planos ambiciosos para o futuro. Segundo ele, a administração municipal pretende entregar mais 12 ecopontos nos próximos quatro anos, ampliando significativamente a cobertura do serviço na cidade.

Ribeiro destacou ainda que a implantação da nova unidade será acompanhada de ações educativas. “Aqui onde estamos entregando essa unidade também vamos fazer um forte trabalho de educação ambiental para que as famílias se conscientizem e não joguem mais lixo e entulho nas ruas e às margens dos córregos”, declarou o secretário.