Osasco: nova fase de obras no Rochdale inclui construção de 176 moradias

O prefeito Gerson Pessoa (Podemos) anunciou o avanço do Projeto de Urbanização Jardim Rochdale, que entra na segunda fase, durante visita técnica feita na terça-feira (20).

Com um investimento estimado em R$ 120 milhões, provenientes de recursos próprios da Prefeitura e de financiamento junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o projeto prevê a construção das 176 unidades habitacionais em um condomínio verticalizado.

O destaque do projeto é a erradicação das últimas casas de palafitas remanescentes no Braço Morto do Rio Tietê. “As últimas casas de palafitas remanescentes no Braço Morto do Tietê estão com os dias contados. E, além das novas moradias, estamos investindo em mobilidade urbana e espaços de convivência para fortalecer a comunidade”, afirmou Gerson Pessoa.

Acompanhado do secretário de Habitação, Gelso Lima, do adjunto José Tadeu das Neves e do diretor do Departamento de Projetos e Obras, José Antônio, o chefe do executivo inspecionou a área onde as intervenções prometem transformar a paisagem e a vida dos moradores locais.

O início das obras está previsto para o segundo semestre de 2025, com a conclusão estimada para março de 2028, de acordo com a administração.

Urbanização no Rochdale

A abrangente urbanização não se limita à habitação. O plano inclui a canalização de 800 metros do Braço Morto do Rio Tietê, a implantação de 1,6 mil metros de vias marginais que darão continuidade à Transversal Norte, e a criação de um Boulevard equipado com quadra poliesportiva e uma área designada para food trucks.

Para melhorar a conectividade e a mobilidade na região, também estão previstas a construção de uma passarela metálica e de uma ponte sobre o canal, que ligará os bairros Rochdale e Baronesa.