Processo seletivo para auxiliar de logística em Jandira nesta quinta (22)

Nesta quinta-feira, 22 de maio, às 9h30, a Casa do Trabalhador de Jandira realizará um processo seletivo para a vaga de Auxiliar de Logística do Grupo Garra. A oportunidade é destinada ao público feminino, com idade entre 18 e 55 anos, que possua ensino médio completo. Não é necessário ter experiência prévia na função.

A vaga é temporária e oferece um salário de R$ 2.013,00, além de benefícios. Interessadas devem comparecer à Casa do Trabalhador, localizada na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570, Vila Mercedes, próximo ao Supermercado Lopes. Para mais informações, acesse o site da prefeitura: JANDIRA.SP.GOV.BR.