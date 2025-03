Osasco oferece aulas gratuitas de vôlei adaptado para maiores de 40 anos

A Prefeitura de Osasco está com inscrições abertas para aulas gratuitas de vôlei adaptado para pessoas com mais de 40 anos. As aulas são oferecidas em dois locais da cidade, com turmas mistas e vagas limitadas.

Veja os locais e horários:

CE Domingos Pitteri – Poli/Ayrosa: Terças e Quintas-feiras, às 8h30 (R. Ciriema, 120 – Ayrosa, Osasco)

CE Tomas Sacho – Corintinha Vila Yara: Segundas, Quartas e Sextas-feiras, às 10h (R. Benedito Soares Fernandes, 333 – Vila Yara)

Para mais informações e inscrições, os interessados devem procurar a Prof.ª Sandra nos locais das aulas.

Documentos necessários (Xerox):