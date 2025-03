Osasco receberá fórum “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” em abril

A Prefeitura de Osasco sedia o Fórum ODS 2025 no dia 15 de abril, das 8h às 18h, no Teatro Municipal Glória Giglio. O evento, que marca a Abertura Nacional Oficial da Certificação ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), visa celebrar o engajamento de representantes dos setores público, privado e da sociedade civil em prol da sustentabilidade e dar início a um novo ciclo do Programa Nacional de Certificação ODS.

O Fórum abordará temas como a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero, o acesso à água potável e ao saneamento básico, além de questões como mobilidade urbana e planejamento sustentável das cidades.

Além de representantes de prefeituras de todo o país, o evento contará com a presença de renomados especialistas, como Fernando Trujillo (presidente do Instituto ODS, que explicará o programa de certificação), Fernando Yazbek (Pacto Global pelo Meio Ambiente), Taísa Mattos (Ecovilas – Global Ecovillage Network), Luciana Lima (Casa Brasil, complementando informações sobre ecovilas) e Babacar Bâ (cônsul honorário de Senegal em São Paulo).

Uma mesa de discussão moderada por Priscila Burstin, do Instituto ODS, encerrará a primeira etapa do encontro, com o objetivo de apresentar propostas aos participantes.

Após o almoço, os participantes poderão visitar estandes com exemplos de projetos e de como atender aos ODS, com a participação de ICLEI, ONU-PNUD, ANAMMA, Unifesp, Senac, AEAO (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco) e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil – Subsede Osasco), além de convidados da SEMIL (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo), CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

As palestras terão continuidade com representantes da ANAMMA e do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, seguidas de uma mesa de discussão com convidados de instituições nacionais e internacionais.

O evento será concluído com a Abertura Nacional Oficial da Certificação ODS.

Osasco foi escolhida para sediar o evento por ter conquistado o Selo Bronze em 2024 e por buscar o Selo Ouro, com 17 ou mais projetos certificados pelo Instituto ODS. “Sediar o evento de abertura para certificação ODS é um marco para a cidade, consolidando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e gerando impactos positivos em diversas áreas”, destaca o secretário de Planejamento e Gestão, Eder Máximo.

Serviço

Fórum ODS

Data: 15 de abril

Horário: 8h às 18h

Local: Teatro Municipal de Osasco (Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina)

Inscrições: Fórum ODS 2025 – Osasco em Osasco – Sympla