Osasco recebe no dia 11 de abril o projeto ‘Memórias de Carvalho’ com entrada gratuita

No próximo dia 11 de abril, a cidade de Osasco será palco de uma experiência única que resgata as tradições culturais brasileiras, com destaque para as cantigas populares e as brincadeiras que atravessam gerações. O projeto Memórias de Carvalho, idealizado pelas irmãs Ana Maria Carvalho e Bel Carvalho, chega à Fábrica de Cultura da cidade para encantar e educar toda a família, com entrada gratuita.

Com uma trajetória de mais de 30 anos dedicados à preservação e transmissão da cultura maranhense, Ana Maria e Bel Carvalho se tornaram reconhecidas como guardiãs das memórias de sua infância em Cururupu, cidade natal localizada no Maranhão. Através de Memórias de Carvalho, elas compartilham com o público o legado dos saberes populares, que vão desde as cantigas e brincadeiras tradicionais até as histórias transmitidas por mestres da cultura popular, além de tios, pais e avós.

O projeto é um verdadeiro convite para que as pessoas revisitem o Brasil interiorano, negro e popular, por meio de sons e narrativas que remetem a um passado comum a muitas comunidades brasileiras. No palco, Ana Maria e Bel conduzem a apresentação, que promete ser dançante e interativa, repleta de cantigas que se tornaram símbolos da cultura popular, como a tradicional “Sapo Cururu”, adaptada por Ana Maria.

“É um trabalho de resgate das nossas vivências de infância, e daquelas colhidas ao longo de décadas de trabalho com arte e educação. O Memórias de Carvalho nos permite voltar ao passado, mas também nos prepara para o futuro, ao resgatar o prazer do brincar e das trocas coletivas”, afirma Bel Carvalho.

Durante as apresentações, Ana Maria e Bel Carvalho serão acompanhadas por quatro talentosos músicos – Edu Guimarães (sanfona), Helô Ferreira (violão), Ariel Coelho (percussão) e Tahyná Oliveira (flauta) – além das brincantes Aline Fernandes e Júlia Coelho, que incentivam o público a participar ativamente da festa de ritmos e memórias. Ao todo, serão apresentadas 11 cantigas tradicionais, promovendo uma verdadeira viagem no tempo por meio das melodias e ritmos que marcaram a infância da dupla.

Além do espetáculo, Memórias de Carvalho também conta com um momento de reflexão sobre o valor das brincadeiras no desenvolvimento infantil e na cultura popular. Durante as rodas de conversa, serão discutidos temas como “O envelhecimento e o direito ao brincar” e “A cultura da infância, transmissão e oralidade”, com a participação de especialistas e mediadores. O projeto também oferece acessibilidade, com recursos de libras e audiodescrição.

Memórias de Carvalho é uma produção da PiÔ – Produção e Projetos e Igarapé Cultura e Arte, e conta com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB 20/2024), que viabiliza projetos culturais para pessoas com mais de 60 anos no Brasil.

As apresentações de Memórias de Carvalho em São Paulo terão a seguinte agenda:

Osasco (11 de abril)

14h: Show Memórias de Carvalho

15h: Roda de conversa – “O envelhecimento e o direito ao brincar”

Onde: Fábrica de Cultura 4.0 Osasco, Rua Santa Rita, s/n – Rochdale, Osasco – SP

São Paulo (13 de abril)

16h: Show Memórias de Carvalho

17h: Roda de conversa – “O brincar nos contextos afrocentrados”

Onde: Teatro Flávio Império, R. Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaiba, São Paulo – SP

São José dos Campos (4 de maio)

10h30: Show Memórias de Carvalho

15h: Roda de conversa – “Cultura da infância, transmissão e oralidade”

Onde: Parque Vicentina Aranha, Rua Eng. Prudente Meireles de Morais, 302 – Vila Adyana, São José dos Campos

A entrada é gratuita, e as atividades contam com acessibilidade, incluindo LIBRAS e audiodescrição.