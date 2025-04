Osasco recebe prêmio ‘Cidade Esportiva’ no Arnold Sport Festival

A premiação é uma iniciativa da Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo (Asemesp), conta com o apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e foi realizada pelo Savaget Group, organizador do renomado Arnold Sport Festival, evento que sediou a entrega.

A cerimônia reuniu diversas autoridades do esporte paulista, incluindo a coronel Helena Reis, secretária de Esportes do Estado; Rogério Lins, secretário de Esportes da capital paulista; e Thiago Borges, secretário de Esportes de Osasco, que recebeu o reconhecimento em nome do município.

O objetivo do prêmio, segundo Mauzler Paulinetti, secretário executivo da Asemesp, é valorizar as gestões municipais que se destacaram no fomento ao esporte e lazer no biênio 2023/2024. “A ideia deste prêmio foi criada há alguns anos para enaltecer o trabalho realizado nas gestões em prol do esporte, lazer, qualidade de vida e recreação”, explicou Paulinetti.

Ele destacou que a avaliação considera os esforços dos secretários e suas equipes no desenvolvimento do esporte em diversas frentes, como alto rendimento, categorias de base, educação, formação, inclusão de pessoas com deficiência e idosos, entre outros programas. “O prêmio valoriza todo esse trabalho, realizado sob a liderança dos secretários, mas também pela dedicação de toda a equipe envolvida”, completou.

É importante notar que o prêmio não funciona como uma competição direta entre as cidades, mas sim como um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Conforme o regulamento, todas as cidades têm a chance de serem premiadas, e as vencedoras desta edição poderão concorrer a outras categorias no próximo ano, incentivando a participação contínua e a entrada de novas localidades.

Ao receber o prêmio, o secretário de Esportes de Osasco, Thiago Borges, expressou sua gratidão e dedicou a conquista à sua equipe. “Este prêmio é uma grande honra para todos nós. Agradeço imensamente à Asemesp e aos organizadores por esse reconhecimento. Quero dedicar essa conquista à minha equipe da Secretaria de Esportes de Osasco, que, com muito trabalho e dedicação, tem se esforçado para promover o esporte de qualidade em nossa cidade. Este prêmio reflete o esforço coletivo e a paixão de todos os envolvidos no desenvolvimento de ações que impactam positivamente a vida dos nossos cidadãos”, afirmou Borges.