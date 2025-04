Shopping Tamboré prepara programação especial de Páscoa para a criançada

A Páscoa promete ser repleta de diversão e doçura no Shopping Tamboré. O centro de compras situado em Barueri (SP) preparou uma programação especial, com atividades gratuitas para as crianças e uma campanha exclusiva para recompensar a fidelidade de seus clientes.

Entre os dias 18 e 20 de abril, das 14h às 19h30, os pequenos poderão participar da tradicional “Caça aos Ovos” e ter um “Encontro com o Coelho”. Ambas as atividades são gratuitas e acontecem no Espaço de Páscoa, localizado próximo à loja Riachuelo.

Para a Caça aos Ovos, as crianças devem primeiro retirar o mapa da brincadeira no Espaço de Páscoa, o que requer a ativação do benefício correspondente no aplicativo do shopping. Com o mapa em mãos, a aventura começa: visitar as lojas participantes indicadas para coletar doces e carimbos. Ao completar 10 visitas carimbadas, os participantes recebem um mimo especial como recompensa no espaço gastronômico Taste Lab.

No mesmo local e período, o Coelho da Páscoa estará presente para alegrar ainda mais a data. As famílias terão a oportunidade de interagir com o personagem, tirar fotos e criar memórias afetivas desse momento simbólico.

Clientes Estrela ganham ovo We Coffee

Além da programação infantil, o Shopping Tamboré lança a campanha “Compre & Ganhe” em parceria exclusiva com a renomada marca We Coffee. Entre os dias 10 e 20 de abril (ou enquanto durarem os estoques), os participantes do programa de fidelidade “Cliente Estrela” poderão ganhar um ovo de chocolate ao leite Golden Egg.

Para participar, os clientes devem cadastrar suas notas fiscais de compras realizadas no período da campanha através do aplicativo do shopping. Clientes da categoria 3 Estrelas garantem o brinde com o envio de apenas uma nota fiscal. Já os clientes 2 Estrelas precisam acumular R$ 500 em compras para ter direito ao ovo de chocolate.

A retirada do brinde será realizada no Espaço Cliente Estrela, situado próximo à loja Decathlon. Segundo o shopping, a iniciativa busca valorizar a lealdade dos clientes frequentes, oferecendo experiências e presentes diferenciados.