Osasco se despede de Marcos Martins, histórico líder político e defensor dos trabalhadores

Faleceu neste domingo, 25 de maio, aos 79 anos, Marcos Martins, uma figura proeminente e histórica do Partido dos Trabalhadores (PT), com uma longa trajetória como vereador em Osasco e deputado estadual por São Paulo. A causa da morte não foi informada.

O velório de Marcos Martins está sendo realizado nesta segunda-feira (26), desde as primeiras horas da manhã, no Cemitério Bela Vista, em Osasco, e se estenderá até às 15h. O sepultamento ocorrerá no mesmo local, logo em seguida.

Luta pelos trabalhadores

Nascido no Paraná, Marcos Martins dedicou grande parte de sua vida à militância política e à defesa dos direitos dos trabalhadores, sendo um dos pilares na construção do PT em Osasco. Sua carreira no legislativo municipal teve início em 1988, quando foi eleito vereador pela primeira vez. Sua dedicação e trabalho renderam-lhe mais quatro reeleições consecutivas, totalizando cinco mandatos na Câmara Municipal de Osasco. Durante esse período, destacou-se como vice-presidente da Casa e foi autor de importantes leis voltadas à saúde pública, ao meio ambiente e aos direitos sociais.

Marcos Martins alçou voo para a política estadual em 2006, sendo eleito deputado estadual por São Paulo. Sua atuação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) foi marcada por reeleições em 2010 e 2014, completando três mandatos consecutivos. Na Alesp, ganhou notoriedade nacional por sua incansável luta contra o uso do amianto, denunciando os graves riscos à saúde dos trabalhadores, com foco especial nos funcionários da Eternit.

Sua atuação parlamentar também foi pautada pela defesa de políticas públicas nas áreas de saúde, meio ambiente e direitos humanos.

“Perdemos um gigante”

A notícia do falecimento de Marcos Martins gerou comoção entre colegas e lideranças políticas. O deputado estadual Emídio de Souza (PT), companheiro de longa data, lamentou profundamente a perda: “Perdemos um gigante! Com muita tristeza, soube da morte do Marcos Martins. Ex-vereador, ex-deputado estadual, Marcos foi mais do que um companheiro, foi um amigo leal. Me apoiou e sempre apoiei o Marcos. Ele ajudou a construir o PT e, como poucos, defendeu a luta em defesa da saúde dos trabalhadores. Fomos vereadores juntos e sou testemunha do seu compromisso com o povo. Sua luta contra o amianto é referência. Marcão fez a diferença e vai fazer muita falta. Neste momento de dor, deixo meu abraço a sua esposa Sueli e aos demais familiares. Descanse em paz”.

O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), também se manifestou sobre o ocorrido: “Triste a notícia do falecimento do Marcos Martins. Que Deus conforte e console todos os corações dos familiares e amigos. Meus sentimentos”, escreveu o prefeito em suas redes sociais.