Protesto na Marginal Pinheiros afeta linhas 8 e 9 de trens e trava Zona Oeste de SP

A manhã desta segunda-feira (26) foi de caos para quem precisou se deslocar pela zona oeste de São Paulo. Um protesto de moradores da Comunidade do Areião contra uma ordem de reintegração de posse não apenas bloqueou um trecho da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, mas também interrompeu a circulação dos trens das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade, que passam por Osasco, após manifestantes atearem fogo em pneus e montarem barricadas sobre os trilhos.

O impacto na malha ferroviária foi imediato. Segundo a ViaMobilidade, o fogo nos trilhos, especialmente na região da estação Presidente Altino, em Osasco, tornou a operação insegura.

No início da manhã, os trens da Linha 8-Diamante circularam com trechos interrompidos, operando apenas entre as estações Júlio Prestes e Imperatriz Leopoldina, e de Presidente Altino a Itapevi. Já os da Linha 9-Esmeralda tiveram sua operação restrita ao trecho entre as estações Ceasa e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal. Os trens chegaram a ficar parados na estação Presidente Altino por aproximadamente uma hora.

Paralelamente, na Marginal Pinheiros, o bloqueio perto do Cebolão, ponto de encontro com a Marginal Tietê, no sentido Interlagos, iniciou um efeito cascata no trânsito. O congestionamento se estendeu desde a Rodovia Castello Branco, na altura de Osasco, antes mesmo da chegada à capital. A Marginal Tietê também sofreu reflexos, apresentando lentidão no sentido Castello Branco. A via foi liberada pouco antes das 7h.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 100 manifestantes participaram do ato, reivindicando melhores condições de moradia e protestando contra os despejos. Frases como “Queremos moradia” e “Não reintegração” foram escritas com tinta branca na pista. Faixas do grupo “Luta Popular” também eram visíveis, reforçando a mensagem contra as ordens de desocupação na favela do Areião, localizada no bairro do Jaguaré.

Equipes da Polícia Militar, incluindo a Força Tática, e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas tanto para a Marginal quanto para a área dos trilhos, visando a desobstrução e a garantia da segurança. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) confirmou ao “UOL” a suspensão do rodízio municipal de veículos nas duas marginais entre 7h e 10h, evitando que motoristas fossem multados devido aos desvios e ao trânsito intenso.

A ViaMobilidade informou que os trilhos foram liberados por volta das 7h30. A expectativa inicial era de uma normalização para os passageiros entre 20 a 30 minutos após a liberação, mas a operação completa só foi totalmente restabelecida às 8h40, segundo a concessionária.