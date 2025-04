Osasco vai ao pódio com o Team Altino em mais competições de ciclismo

Osasco vai ao pódio com o Team Altino em mais competições de...

Representando a cidade de Osasco, a equipe de ciclismo S2 Team/Altino brilhou em importantes competições nas últimas semanas, alcançando resultados expressivos em diversas categorias.

No dia 27 de março, a equipe participou do GP Barueri de Ciclismo, organizado pela Federação Paulista de Ciclismo, com os seguintes resultados:

Henrico: campeão da categoria Sub-30

Juliana Anaja: 4º lugar na Elite Feminina

Karina Fernandes: 3º lugar na Master A Feminina

Márcia Silva: 3º lugar na Master B2 Feminina

Luciano: 5º lugar na Master C1

Miguel Pietro: 4º lugar na Kids Masculina

Giovana: vice-campeã na Kids Feminina.

No mesmo dia, atletas da S2 Team/Altino também se destacaram em provas de MTB:

Andrews Albert: Campeão Master A2 na Copa Kalangas de XCO, em Americana/SP

Flávio Caetano: 6º lugar no XCC e 9º lugar no XCO na Copa Internacional de MTB, em Araxá/ MG.

Já no Giro do Interior, realizado em Barra Bonita (SP) nos dias 22 e 23 de março, a equipe obteve os seguintes destaques:

Gabi Souza: campeã da elite feminina, com vitória na terceira etapa (estrada 82km) e pódios nas demais

Pedro Rabelo: vice-campeão na categoria Master A1, com vitória na última etapa

Roger Porto: 3º colocado geral na Master A2

Juliana Anaja: 3º lugar geral na Elite Feminina.

Os resultados demonstram a força, o talento e a dedicação da equipe S2 Team/Altino, que continua a representar Osasco com destaque em competições de ciclismo em todo o estado de São Paulo e além.