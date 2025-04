Amor se Doa realiza campanha “Doe Sangue, Salve Vidas” na IASD Granja Viana

A Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) da Granja Viana, em Cotia, abrirá suas portas para uma nobre causa no dia 17 de abril: uma campanha de doação de sangue. Com o lema “Doe sangue, salve vidas!”, a iniciativa visa mobilizar a comunidade para contribuir com os estoques dos bancos de sangue, um gesto essencial para salvar vidas.

A coleta será realizada das 9h às 13h30, na sede da igreja, localizada na Rua São José, 221, na Vila Santo Antônio. A ação é uma parceria que envolve a IASD Granja Viana, o projeto Amorsedoa, o Clube Vida e Saúde Granja Viana e outras entidades de apoio.

Para garantir a organização e evitar aglomerações, os interessados em doar devem realizar uma inscrição prévia. O agendamento pode ser feito através do link ou QR code disponibilizado na divulgação do evento (plataforma Sympla). É fundamental que os doadores compareçam no horário agendado.

Os organizadores fazem um alerta importante: não será permitida a doação por pessoas que levarem crianças menores de 13 anos ao local.

Para ser um doador, é preciso atender a alguns requisitos básicos: