Osasquense Ester Pellegrini conquista título de Pequena Miss Brasil Elegância Infantil

A jovem Ester Pellegrini, de apenas 10 anos, moradora do bairro Jaguaribe, conquistou o título de Pequena Miss Brasil Elegância Infantil 2025. A estudante, que já possui 20 títulos em sua carreira, incluindo o de Pequena Miss Grande São Paulo 2025, representou sua cidade e estado no concurso realizado no Beto Carrero World, em Santa Catarina, no dia 22 de março.

Ester se destacou entre 20 concorrentes na categoria infantil, alcançando o top 4 e trazendo para Osasco o título de Miss Brasil Elegância Infantil.

Além de brilhar nas passarelas desde os 4 anos, Ester tem um forte compromisso com causas sociais. Como embaixadora do Concurso Pequena Miss Osasco, ela incentiva outras meninas a perseguirem seus sonhos e promove ações de conscientização sobre a importância da ajuda ao próximo. Ester também é Madrinha do Banco de Leite da Maternidade Municipal de Osasco, estimulando a doação de leite materno.

Ester também se destaca nos esportes, sendo atleta de voleibol do time Osasco São Cristóvão, e sonha em se tornar bióloga. Seu talento artístico se manifesta na paixão por desenhar os vestidos que usa em algumas competições.

Influencer Mirim:

Com mais de 10 mil seguidores no Instagram (@esterpellegriniamancio), Ester inspira uma legião de fãs, tendo como ídolos Isa Menin e Luluca. Sua mentora, Karen Gentil, ex-Miss Osasco e atual Miss Brasil Turismo, destaca o potencial da jovem: “Ester merece essa conquista e não há dúvidas que continuará brilhando nas passarelas. Ela tem um talento nato e seguirá conquistando grandes títulos”.

Ester já está se preparando para a segunda edição do concurso Pequena Miss Osasco, que acontecerá em dezembro deste ano. “Eu acredito que todas nós podemos alcançar nossos sonhos e para isso é preciso foco e determinação. O único caminho é se preparar cada vez mais”, afirma a miss.