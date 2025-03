PAT Santana de Parnaíba oferece vagas de auxiliar de limpeza

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santana de Parnaíba está com oportunidades para Auxiliar de Limpeza com entrevistas nesta quarta-feira (26). São dois processos seletivos distintos com diferentes requisitos, salários e benefícios.

Confira:

Auxiliar de limpeza (cód. 8291288)

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto, Sem Experiência, Ambos os sexos, Aceita PCD Salário: R$ 1.717,20 Benefícios: Vale-Transporte, Vale-Alimentação, Fretado + Vale-Refeição Entrevista: 10 h



Auxiliar de limpeza (cód. 8256957) Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto, Experiência de 6 meses Salário: R$ 450 a R$ 800 por semana + premiação Benefícios: Assistência Médica + Assistência Odontológica Entrevista: 14h



O PAT Poupatempo fica na Avenida Tenente Marques, 2597, Jardim do Luar, Fazendinha.