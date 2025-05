Padre Júlio Lancellotti vem a Osasco para lançamento de núcleo da OAB voltado à população em situação de rua

O padre Júlio Lancelotti, figura emblemática na defesa dos direitos da população em situação de rua, estará em Osasco no próximo dia 4 de junho para um evento significativo. Ele participará da cerimônia de constituição do Núcleo de Ações Emergenciais e Pop Rua, uma nova frente de atuação da Comissão de Direitos Humanos da 56ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Osasco.

O encontro será realizado às 18h30, na sede da OAB Osasco, localizada na Avenida das Flores, 707, no Jardim das Flores. A iniciativa visa fortalecer e ampliar as ações voltadas para a garantia de direitos e o atendimento emergencial às pessoas que vivem nas ruas do município.

Júlio Lancelotti é um sacerdote católico, atualmente responsável pela paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, em São Paulo. Sua trajetória é marcada por uma dedicação incansável à causa dos menos favorecidos, especialmente aqueles em extrema vulnerabilidade social. Sua presença no evento em Osasco é vista como um importante endosso e inspiração para o trabalho que o novo núcleo pretende desenvolver.