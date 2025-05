Cabana Burger lança promoção com clássicos de graça em Alphaville e SP

Em comemoração ao Dia do Hambúrguer, celebrado em 28 de maio, a rede Cabana Burger preparou uma ação especial para os amantes de hambúrguer artesanal na região. Com a campanha “Quem é de verdade, sabe”, a hamburgueria vai distribuir 200 Green Tickets – vales que garantem um hambúrguer grátis – para pedidos realizados entre os dias 24 e 27 de maio.

A promoção é válida para compras a partir de R$ 30, feitas exclusivamente via delivery, seja pelo aplicativo próprio do Cabana Burger ou pelo iFood. Os clientes sortudos que receberem o Green Ticket poderão retirar gratuitamente um dos dois clássicos da casa: o “PãoCarneQueijo” ou o “The Cheeseburger”.

A troca poderá ser feita em qualquer unidade física do Cabana Burger no dia 28 de maio, mediante a apresentação do vale. É importante notar que a ação promocional não é válida para a unidade localizada no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

“Queremos presentear nossos clientes com um burger feito com ingredientes frescos, neste dia tão especial para quem ama hambúrguer”, afirma Beatriz Vieira, gerente de marketing da rede.

Na região, o Cabana Burger está presente em Alphaville, Barueri; no Continental Shopping, Shopping Eldorado e no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A rede conta ainda com outras unidades espalhadas pelo estado.