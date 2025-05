Papa Leão XIV eleito: católico, prefeito de Osasco reage com fé e esperança

A Igreja Católica tem um novo líder. O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost foi eleito Papa nesta quarta-feira, no segundo dia do conclave realizado no Vaticano. Aos 69 anos, o religioso nascido em Chicago, Estados Unidos, adotará o nome de Leão XIV e se torna o primeiro pontífice vindo de um país de maioria protestante e o primeiro norte-americano a ocupar o Trono de Pedro. Ele sucede o Papa Francisco, que faleceu no último dia 21.

A notícia da eleição do novo Papa ecoou pelo mundo, e em Osasco, na Grande São Paulo, não foi diferente. O prefeito da cidade, Gerson Pessoa, que é católico, manifestou-se em suas redes sociais sobre a escolha de Leão XIV.

“Como católico, recebo com fé e esperança a escolha do novo papa, Robert Francis. Que o Espírito Santo o ilumine nesta grande missão de guiar a Igreja com sabedoria, fraternidade e amor. Oremos por seu pontificado e por um mundo mais justo, fraterno e solidário”, escreveu o prefeito.

O ex-prefeito de Osasco e atual secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Rogério Lins, também comentou a eleição do novo pontífice, desejando “que seu caminho seja guiado pela fé e sabedoria”.

Sinos da Catedral de Osasco

Um sinal tradicional da escolha de um novo Papa, a fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina, foi seguida pelo toque dos sinos em diversas partes do mundo. Em Osasco, a Catedral de Santo Antônio replicou o gesto, em sintonia com o Vaticano. “Fumaça branca indica que o novo papa foi escolhido. Rezemos pela igreja”, publicou a Catedral em suas redes.

A eleição de Leão XIV marca o início de um novo capítulo para a Igreja Católica, com a expectativa de fiéis ao redor do globo sobre os rumos que o novo pontificado tomará.