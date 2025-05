Sucesso da internet, “Embrulha ao Vivo” traz humor do YouTube para Barueri

O fenômeno da internet, o canal “Embrulha pra Viagem”, conhecido por seu humor leve e atual, levará sua energia contagiante dos vídeos para uma apresentação ao vivo em Barueri neste sábado, 10 de maio, às 20h, no Teatro Barueri Praça das Artes.

Formado pelos atores Marcelo Laham, Maurício de Barros e Willians Mezzacapa, o trio promete transportar para o palco a essência que conquistou milhões de visualizações no YouTube e forte presença nas redes sociais. A proposta é apresentar as esquetes que transformam o cotidiano em situações cômicas, levando o público a uma reflexão divertida sobre momentos comuns do dia a dia.

Os fãs poderão ver de perto personagens consagrados do canal, como Fernando Burrão, Eugênio com seus peculiares ensinamentos e o bordão “Oi tuuuurma”, e Wesley, famoso pelo seu “Chegou o lanche!”. Ao todo, mais de 20 personagens se revezarão no palco em um espetáculo com cerca de duas horas de duração, pautado por um humor sutil e inteligente.

Ao longo de oito anos, o “Embrulha pra Viagem” consolidou uma base de mais de dois milhões e meio de seguidores em suas diversas plataformas digitais. O sucesso é atribuído a um humor leve, sem apelações, que não hesita em abordar críticas sociais de forma acessível e divertida, cativando um público de todas as idades.

O Teatro Barueri Praça das Artes está localizado na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos. Os ingressos para a apresentação estão disponíveis através da Bilheteria Express.