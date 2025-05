Parque da Maturidade em Barueri recebe ação educativa no dia 28 como parte do Maio Amarelo

Como parte da programação do Maio Amarelo 2025, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb) promoverá no dia 28 de maio, das 14h às 16h, uma ação educativa especial no Parque da Maturidade José Dias da Silva. O evento é voltado exclusivamente ao público idoso atendido pelo espaço, com o objetivo de reforçar a importância da segurança no trânsito para essa faixa etária.

A iniciativa integra o movimento nacional que busca reduzir os índices de acidentes e promover uma mobilidade mais segura e humana. Neste ano, a campanha traz o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, convidando a população a refletir sobre os riscos da alta velocidade e a importância de atitudes mais conscientes nas vias urbanas.

Durante a atividade, os participantes terão acesso a uma roda de conversa interativa sobre experiências no trânsito, além da distribuição de materiais informativos. O evento contará ainda com a presença dos mascotes Zebra Zezé e Detinho, que irão interagir de forma lúdica com os idosos, reforçando as mensagens educativas da campanha.

A ação no Parque da Maturidade é uma das diversas atividades promovidas pela Semurb ao longo do mês. A programação inclui palestras corporativas, intervenções artísticas, teatros infantis e blitzes educativas em diferentes locais da cidade, como escolas, empresas, vias públicas e terminais de transporte.

O Maio Amarelo em Barueri segue mobilizando diferentes públicos e setores da sociedade em prol de um trânsito mais seguro, empático e responsável.