Atleta de Osasco conquista ouro no Campeonato Interestadual de Kung Fu em SP

A atleta osasquense Barbara de Souza Segatti Tafuri brilhou no último dia 18 ao conquistar a medalha de ouro na modalidade Sanda (categoria 65 kg) durante o 16º Campeonato Interestadual Kung Fu Open Brasil de Artes Marciais, realizado no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, em Santo Amaro, São Paulo. O torneio reuniu cerca de 200 atletas de várias regiões do Brasil.

Barbara é integrante do programa Bolsa Atleta, promovido pela Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, que oferece apoio a esportistas da cidade. A atleta atribuiu a vitória ao esforço pessoal e ao incentivo institucional. “Sou muito grata à Prefeitura de Osasco pelo apoio, por meio do Bolsa Atleta. Essa conquista é fruto de muito treino, esforço e do apoio que venho recebendo. Obrigada por acreditarem no meu trabalho”, afirmou.

O secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Thiago Borges, celebrou a conquista. “Barbara é um exemplo de dedicação e superação. Sua conquista enche Osasco de orgulho e reforça a importância do apoio ao esporte de base e de alto rendimento”, declarou.