Parque Imperial e Jardim São Luís entram na mira do mutirão da dengue em Barueri

Moradores dos bairros Parque Imperial e Jardim São Luís, em Barueri, recebem neste sábado, dia 10 de maio, uma grande ofensiva contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Um mutirão de combate à dengue mobilizará agentes de saúde que visitarão as residências, com o objetivo de eliminar focos do mosquito e reforçar as medidas de prevenção junto à comunidade.

A ação faz parte dos esforços contínuos para frear o avanço da doença, que tem preocupado autoridades de saúde. A participação da população é crucial para o sucesso da iniciativa.

Como vai funcionar o mutirão

Os agentes de saúde estarão em campo em horários específicos para cada localidade:

Parque Imperial: Das 9h às 12h

Jardim São Luís: Das 13h às 15h

Durante as visitas, as equipes, devidamente uniformizadas e identificadas, realizarão:

Orientação: Esclarecimentos sobre a doença, seus sintomas e, principalmente, a importância da eliminação de criadouros do mosquito.

Busca e Eliminação de Focos: Inspeção de quintais, vasos de plantas, calhas e outros locais que possam acumular água parada, potenciais criadouros do Aedes aegypti .

Aplicação de Larvicida: Quando necessário e de forma segura para a comunidade, será aplicado larvicida para impedir o desenvolvimento das larvas do mosquito.

Segurança: Todas as ações serão conduzidas com total segurança para os moradores.

A organização do mutirão disponibiliza canais de contato para esclarecer quaisquer dúvidas da população. Os telefones são 4198-5679 ou 4198-0424, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.