São Roque: motociclista morre em acidente na Raposo Tavares

Um motociclista morreu em uma colisão frontal com um caminhão na madrugada desta sexta-feira (9), na rodovia Raposo Tavares (SP 270), altura do km 49, no município de São Roque. O motorista do caminhão saiu ileso.

Segundo informações da concessionária Sorocabana, que administra o trecho, o caminhão trafegava pela rodovia no sentido capital, enquanto a motocicleta seguia no sentido interior. Nesse momento, a motocicleta colidiu frontalmente contra o caminhão.

Devido à ocorrência e para o atendimento, a pista no sentido capital ficou totalmente interditada das 2h20 até às 6h14. O sentido interior também foi bloqueado no mesmo horário, sendo liberado às 3h35. Durante parte do período, foi implementada a operação “Pare e Siga”.

Por volta das 7h40 desta manhã, ainda havia reflexos do acidente, com registro de 2 km de congestionamento no sentido capital, entre o km 51 e o km 49. As causas do acidente serão investigadas.