Passageira é presa na Castello Branco, em Barueri, com 5kg de haxixe

Uma passageira de ônibus foi presa em flagrante por tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (27), durante uma operação integrada da Polícia Militar (PM) na Rodovia Presidente Castello Branco, em Barueri. A ação, que teve como foco a abordagem de ônibus, foi realizada com equipes do Canil do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária.

Durante a fiscalização de um dos veículos, o cão farejador K9 Colt, especialista em detecção de entorpecentes, indicou uma mudança de comportamento diante da bagagem de uma das passageiras. A mulher, então, foi identificada e abordada pelos policiais.

Diante da suspeita, a passageira confessou que transportava drogas em sua mala. A confirmação veio com a averiguação realizada pelo especialista, que encontrou mais de 5kg de haxixe escondidos na bagagem da mulher.

A ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial de Barueri, onde a passageira permaneceu presa em flagrante por tráfico de drogas.