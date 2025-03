Cotia terá Operação Cata Treco neste sábado (29) contra dengue

A Secretaria de Saúde de Cotia, em colaboração com a Vigilância Ambiental e a Secretaria de Obras e Infraestrutura, realiza neste sábado (29), a “Operação Cata Treco contra a Dengue”. A iniciativa tem como objetivo eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti em bairros que apresentam maior incidência de casos da doença.

A ação se concentrará em duas regiões estratégicas do município: a região da Granja Viana, abrangendo os bairros Chácara Refúgio, Vila Santo Antônio e Parque São George, e a região central, com foco nos bairros Jardim Lina, Parque Isaac Pires e Barro Branco.

A partir das 9h, caminhões com caçamba percorrerão as ruas dos bairros definidos, recolhendo materiais inservíveis que possam acumular água e se tornar um ambiente propício para a proliferação das larvas do mosquito da dengue. Entre os itens que serão recolhidos estão pneus, latas em geral, embalagens pet, garrafas de vidro, sacolas e qualquer recipiente inutilizável.

Para facilitar o trabalho das equipes, a Secretaria de Saúde orienta que os moradores coloquem os materiais inservíveis na parte externa de seus imóveis. A operação não recolherá entulho ou outros materiais descartados de construção civil.

Agentes de vetores participarão da mobilização para orientar os moradores sobre a importância da ação e da necessidade de eliminar focos de água parada em suas residências. “Contamos com a colaboração dos moradores, é uma oportunidade de acabarem com objetos que não utilizam mais e que servem apenas para proliferação do mosquito. Importante reforçar que os cuidados com a eliminação de água parada devem ser tomados por todos, sem exceção”, informou a Secretaria de Saúde.

A “Operação Cata Treco contra a Dengue” é uma iniciativa crucial para conter o avanço da doença em Cotia e proteger a saúde da população.

