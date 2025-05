Passageiro morto na Linha 5-Lilás era morador de Taboão da Serra e faria aniversário domingo

O morador de Taboão da Serra, Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno, de 35 anos, foi a vítima fatal do trágico acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (6) na Estação Campo Limpo da Linha 5-Lilás do metrô, na capital paulista. Ele faria aniversário no próximo domingo, 11 de maio, data em que também se comemora o Dia das Mães.

Lourivaldo era casado e deixou três filhos, com idades de 18, 4 e 3 anos. O acidente ocorreu em um momento de grande movimento na estação, com as plataformas lotadas. O morador de Taboão da Serra estava a caminho do trabalho, era promotor de vendas, e cursava o último ano de Educação Física.

Passageiros relataram que Lourivaldo foi prensado no vão entre a composição e a estrutura da plataforma. A cena gerou comoção. No X (antigo Twitter), usuários descreveram o pânico e a tristeza no local: “Só ouvi os gritos”, relatou um passageiro. “A gritaria foi muita. Vi duas mulheres em choque na porta da estação. Péssima forma de começar a terça-feira”, lamentou outro.

Vizinhos de Lourivaldo lamentaram a morte em entrevista à TV Globo: “A gente está tentando ser forte para passar forças para a família, mas estamos todos em choque. Todos nós somos usuários dessa linha, e que isso não fique impune”, disse uma vizinha da vítima.

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela Linha 5-Lilás, afirmou que está colaborando com as autoridades na apuração das circunstâncias do ocorrido e prestando suporte à família da vítima.