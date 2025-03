PAT Cotia divulga novas vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia, vinculado à Secretaria de Trabalho e Renda de Cotia, anuncia a abertura de diversas vagas de emprego no Balcão do Emprego nesta semana. As oportunidades, que abrangem diferentes áreas de atuação, estarão disponíveis para candidatura até a próxima sexta-feira (4).

Os interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao PAT, localizado na rua Jorge Caixe, 306 A, térreo, Jardim Nomura (ao lado da antiga ProCotia), das 7h às 17h.

Confira algumas das vagas disponíveis: