Pedágio fica mais barato em trechos das rodovias Castello Branco e Raposo Tavares

Motoristas que utilizam as rodovias Raposo Tavares (SP-270) e Castello Branco (SP-280) em Osasco, Barueri, Itapevi e outras cidades da região já estão pagando menos nas praças de pedágio. A redução, que entrou em vigor neste domingo (30), vale tanto para usuários das cabines automáticas quanto para aqueles que utilizam as cabines manuais dos lotes rodoviários denominados Sorocabana e Nova Raposo.

Aprovada pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e publicada no Diário Oficial de 24 de março, a medida representa uma diminuição significativa nos valores das tarifas.

Confira os novos valores de pedágio no lote Nova Raposo:

Em Osasco, no km 18,920 da SP-280, a tarifa passou de R$ 5,90 para R$ 3,80 nas cabines automáticas (-35,5%) e para R$ 4 nas cabines manuais (-32,2%).

Em Barueri, no km 20,545 da SP-280, os valores foram reduzidos de R$ 5,90 para R$ 3,80 nas automáticas (-35,5%) e para R$ 4 nas manuais (-32,2%).

Já em Itapevi, no km 33,420 da SP-280, a tarifa foi reduzida de R$ 11,80 para R$ 8,93 nas automáticas (-24,3%) e para R$ 9,40 nas manuais (-20,3%).

Lote Sorocabana

Em Itu, no km 72,805 da Rodovia Castello Branco (SP-280), a tarifa passou de R$ 15,80 para R$ 11,97 nas cabines automáticas (-24,2%) e para R$ 12,60 nas cabines manuais (-20,2%).

Já em São Roque, no km 47,555 da SP-270, a tarifa foi reduzida de R$ 12,60 para R$ 9,59 nas automáticas (-23,8%) e para R$ 10,10 nas manuais (-19,8%).

Em Sorocaba, no km 13,325 da José Ermírio de Moraes (SP-075), os valores também caíram: de R$ 9,00 para R$ 6,74 nas automáticas (-25,1%) e para R$ 7,10 nas manuais (-21,1%).

Na região de Alumínio, no km 79,145 da Raposo Tavares (SP-270), os valores foram de R$ 12,60 para R$ 9,40 nas automáticas (-25,4%) e para R$ 9,90 nas manuais (-21,4%). Em Araçoiaba, no km 111,89 da SP-270, a tarifa de R$ 5,30 foi para R$ 3,99 nas automáticas (-24,7%) e para R$ 4,20 nas manuais (-20,7%).

A redução da tarifa quilométrica é uma política do governo Tarcísio de Freitas voltada à diminuição dos valores dos pedágios e à padronização das tarifas em todo o Estado. “Essa padronização é fundamental para a futura implantação do sistema free flow, que permitirá uma cobrança eletrônica proporcional à distância percorrida, sem a necessidade de praças físicas”, diz o governo do estado.