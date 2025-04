PAT Santana de Parnaíba oferece 150 vagas para auxiliar de logística e telemarketing

A Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMEDES) de Santana de Parnaíba está divulgando 150 vagas disponíveis em duas funções: telemarketing e logística. O processo seletivo presencial está agendado para esta quinta-feira (10), no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) do Poupatempo Fazendinha.

Para o cargo de Agente de Suporte (Telemarketing), são oferecidas 100 vagas. Os candidatos devem comparecer ao PAT às 14h. Os requisitos são Ensino Médio completo, sendo que não é necessária experiência anterior. A vaga é destinada a ambos os sexos. O salário oferecido é de R$ 1.522,28, acrescido de bonificação mensal por resultado. Os benefícios incluem Vale-Transporte, Seguro de Vida, Vale-Alimentação, descontos em farmácias, Total Pass, desconto em faculdade, desconto no curso Open English e o programa de orientação pessoal +C4Life.

Já para a função de Auxiliar de Logística, estão disponíveis 50 vagas. O atendimento presencial para esta posição ocorrerá mais cedo, às 10h, também no PAT do Poupatempo Fazendinha. Para se candidatar, é preciso ter o Ensino Fundamental completo, e assim como na outra vaga, não é exigida experiência prévia, sendo aberta para ambos os sexos. O salário é de R$ 2050,65. Os benefícios são vale-transporte, refeição no local, transporte fretado e um bonus de R$ 120 (condicionado à ausência de faltas injustificadas).

Os interessados devem se dirigir ao PAT no Poupatempo Fazendinha no dia 10 de abril, no horário específico da vaga desejada, munidos de seus documentos.