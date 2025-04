Homem flagrado com mais de 300 TVs furtadas é preso na zona oeste de São Paulo

Homem flagrado com mais de 300 TVs furtadas é preso na zona...

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por receptação no bairro São Domingos, zona oeste de São Paulo, após ser encontrado com uma carga de eletrônicos furtados avaliada em quase R$ 1 milhão. A ação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 300 aparelhos, majoritariamente televisores.

A operação teve início quando equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) receberam uma denúncia sobre um caminhão suspeito circulando nas proximidades da Rodovia Anhanguera, possivelmente envolvido em atividades ilícitas. Ao localizarem o veículo com as características descritas, os policiais deram ordem de parada.

O motorista obedeceu inicialmente, mas tentou empreender fuga a pé, sendo detido rapidamente pelos agentes, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). No interior do caminhão, foram encontrados diversos televisores furtados. Conforme o registro da ocorrência, o suspeito indicou aos policiais a existência de um galpão onde mais produtos de origem ilícita estariam armazenados.

No local indicado, as equipes apreenderam um total de 293 televisores, além de dois fogões, 12 caixas de som e outros aparelhos eletrônicos, confirmando a extensão do esquema de receptação.

Investigações posteriores revelaram que o próprio caminhão utilizado no transporte era produto de furto e apresentava a numeração do chassi adulterada, configurando mais um crime.

O homem foi preso e conduzido à delegacia. O caso foi registrado como receptação, localização/apreensão de veículo e de objeto, e tentativa de adulteração de sinal identificador de veículo automotor na 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar).