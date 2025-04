PAT Santana de Parnaíba oferece mais de 100 vagas na área de logística nesta quinta (25)

A Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMEDES) de Santana de Parnaíba anuncia diversas oportunidades de emprego com entrevistas para esta quinta-feira (25), no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) localizado no Poupatempo Fazendinha.

O grande destaque é a oferta de 100 vagas para Auxiliar de Logística (código 8332652). Para esta função, é exigido Ensino Médio Completo e 6 meses de experiência. O salário oferecido é de R$ 2.242,10, além de um pacote completo de benefícios que inclui Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale-Transporte, Participação nos Lucros, Seguro de Vida, Vale-Alimentação e Refeição no Local. O atendimento para esta vaga será às 10h.

Outra grande oportunidade é para Auxiliar Operacional de Logística (código 8332163), com 80 vagas disponíveis. Diferente da anterior, esta posição exige Ensino Médio Completo, mas não requer experiência prévia. O salário é de R$ 1.880,00, com benefícios como Vale-Transporte, Refeição no Local, Fretado e Bônus Mensal por Assiduidade. O atendimento para esta vaga específica ocorrerá às 14h.

Além destas, outras vagas também estarão disponíveis com atendimento às 10h:

Operador de Empilhadeira (código 8332559): Exige Ensino Fundamental Completo, 6 meses de experiência e CNH B. Salário de R$ 2.366,10 mais benefícios (Assistência Médica, Odontológica, VT, PLR, Seguro de Vida, VA, Refeição).

Auxiliar Administrativo de Logística (código 8332793): Requer Ensino Médio Completo e 6 meses de experiência. Salário de R$ 2.242,10 e pacote de benefícios completo.

Conferente (código 8332793 – mesmo código do Aux. Adm. ): Necessário Ensino Médio Completo e 6 meses de experiência. Salário de R$ 2.354,55 mais pacote de benefícios completo.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT do Poupatempo Fazendinha nos horários indicados para cada vaga no dia 25 de abril.