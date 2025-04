Itapevi inicia programa “Vacinação nas Escolas” para atualizar cadernetas de alunos

A Prefeitura de Itapevi deu início nesta semana ao Programa Vacinação nas Escolas. A iniciativa, fruto de uma parceria entre o governo federal, estados e municípios, tem como principal objetivo atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 15 anos. A ação busca recuperar as coberturas vacinais e reforçar a proteção contra diversas doenças, como o sarampo.

“Essa ação é muito importante porque facilita a vida dos pais e mães que trabalham fora e também é uma excelente oportunidade para educar nossas crianças sobre a importância da vacinação e do combate a várias doenças”, destacou o prefeito Marcos Godoy, o Teco (Podemos).

O programa começou no Cemeb Victor Soares de Camargo, em Ambuitá, e seguirá um cronograma estabelecido pelas Secretarias de Educação, Diretoria de Ensino e Secretaria de Saúde, abrangendo tanto escolas municipais quanto estaduais. Os pais ou responsáveis serão informados previamente sobre a data da vacinação na unidade escolar de seus filhos.

Receberão a vacina os estudantes de 0 a 15 anos que estiverem com o esquema vacinal incompleto. É necessário apresentar a carteirinha de vacinação e uma autorização dos responsáveis devidamente preenchida. Todas as vacinas que compõem o calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI) estarão disponíveis.

Ação Especial no sábado (26)

Neste sábado (26), equipes de saúde estarão presentes em 19 escolas municipais para realizar a vacinação durante a tradicional reunião de pais, que ocorrerá no período da manhã. A prefeitura reforça a importância dos responsáveis levarem a caderneta de vacinação das crianças nesta data.

Nos demais dias, a vacinação ocorrerá durante o horário normal de aula, sem necessidade de dispensa dos alunos. Os responsáveis que quiserem acompanhar seus filhos durante a aplicação da vacina poderão fazê-lo, sendo os horários comunicados previamente.

Confira as escolas listadas para o programa:

Cemeb Rosana Minani De Andrade

Cemeb Sra Manoela Sanches Casagrande

Cemeb Cecília Meirelles

Cemeb Antônio Frederico De Castro Alves

Cemeb Candido Portinari

Cemeb Maria Clara Machado

Cemeb Maria Angela Nunes Neves Néri

Cemeb Vinicius De Morais

Cemeb Prof Francisco Laércio Nogueira

ETI Dimarães Antonio Sandei

Cemeb Ver. Antonio Rodrigues Da Silva

Cemeb Mario Tomaz De Oliveira

Cemeb Maria Zibina De Carvalho

Cemeb Manuel Bandeira

Cemeb Neusa Marques Lobato

Cemeb Monteiro Lobato

Escola Do Futuro Cardoso

Cemeb Antonio Manoel De Oliveira

Cemeb Florestan Fernandes

ETI Magali Trevizan

Cemeb Jossei Toda

Escola Do Futuro Santa Rita

Cemeb Zilda Arns Neumann

Cemeb Maestro Heitor Villa Lobos

Escola Do Futuro Suburbano

Cemeb João Guimarães Rosa

Cemeb Maria Roncagli Michelotti

Escola Do Futuro Amador Bueno

Cemeb Vereador Ubiratan José Chaluppe

Cemeb Floriza Nunes De Camargo

EE Dr. Raul Briquet

Metas e Contexto

A meta da administração municipal é alcançar 90% de cobertura vacinal na faixa etária alvo do programa. Em âmbito nacional, o Vacinação nas Escolas visa imunizar cerca de 30 milhões de estudantes em 110 mil escolas brasileiras.

Esta campanha integra a Semana Saúde na Escola, uma ação anual dos ministérios da Educação e da Saúde através do Programa Saúde na Escola (PSE). Para 2025, o tema é “Ampliar a Vacinação, Promover Saúde, Cultura de Paz e Participação Social nas Escolas e nos Territórios”. As atividades do PSE ocorrem durante todo o ano de forma integrada entre as equipes das duas pastas.