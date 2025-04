Pirelli abre vagas de estágio em Barueri e outras cidades; inscrições vão até maio

A Pirelli anunciou a abertura de seu Programa de Estágio 2025.2, oferecendo oportunidades para estudantes que buscam desenvolvimento profissional, incluindo vagas na unidade da empresa em Barueri. No total, são 22 novas posições disponíveis em diversas áreas, com inscrições até o dia 25 de maio.

O programa, com o mote “Entre no movimento: Desenvolva o seu potencial”, visa atrair talentos para iniciar a carreira na multinacional. As vagas abrangem mais de dez áreas de atuação, como Saúde, Segurança e Meio Ambiente; Supply Chain, Logística e Compras; TI; Engenharia; Qualidade; Laboratório, P&D e Projetos; Marketing, Comercial e Vendas; Financeiro e Controladoria; e Administrativo.

“Estamos iniciando uma nova jornada em busca de talentos que queiram construir uma carreira sólida e inovadora ao lado da Pirelli. Acreditamos que o estágio é uma oportunidade única de aprendizado e desenvolvimento”, comentou Giusepe Giorgi, diretor de RH da Pirelli para América Latina, ressaltando a busca por estudantes com espírito inovador e colaborativo.

Além de Barueri, os postos de trabalho estão distribuídos pelas unidades da Pirelli em Feira de Santana (BA), Cabreúva (SP), Campinas (SP), São Bernardo do Campo (SP) e São Paulo (Capital). Os candidatos aprovados iniciarão suas atividades na empresa a partir de 21 de julho de 2025.

O processo seletivo inclui triagem de currículos, dinâmica de grupo online, painel de negócios e entrevistas com a gerência da área. “As pessoas selecionadas terão a oportunidade de integrar uma equipe comprometida com a inovação e o crescimento contínuo”, acrescentou o diretor.

Como participar da seleção para o Programa de Estágio Pirelli com vagas em Barueri:

Inscrições: De 15 de abril a 25 de maio de 2025 no site Programa de Estágio Pirelli 2025 | Companhia de Estágios

Bolsa Auxílio: Varia conforme nível (superior ou técnico) e localidade, indo de R$ 756,00 a R$ 1.869,84.

Benefícios: Pacote inclui assistência médica, vale-refeição ou refeitório, vale-transporte ou fretado (conforme localidade), recesso remunerado, cesta de Natal, seguro de vida, descontos em produtos e serviços parceiros (PitStop), desconto em pneus, acesso ao WellHub (antigo Gympass) e programas de apoio à saúde física e mental (Plenamente e Sempre Bem).