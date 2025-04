Planta e Raiz faz show em Osasco dia 26 de abril

A consagrada banda de reggae Planta e Raiz incluiu Osasco em sua nova turnê nacional, “Planta e Raiz 2025”. O show, que celebra quase 30 anos de carreira do grupo, acontecerá no sábado (26), no Luau Conexão Praia, Umuarama, prometendo um repertório especial para os fãs da região.

Após uma trajetória de sucesso com quatorze discos gravados e shows por todo o Brasil e exterior, a banda preparou um setlist que mescla seus maiores sucessos, como “Filho do Leão” e “Com Certeza”, com versões de clássicos da MPB e do reggae mundial.

Músicas como “Exagerado” (Cazuza), “Xote dos Milagres” (Falamansa), “Segundo Sol” (Cássia Eller), além de “Is This Love” e “Three Little Birds” (Bob Marley), apresentadas no show especial “Tranquilize” no início de 2025, farão parte da apresentação em Osasco.

Segundo Zeider, vocalista do Planta e Raiz, a turnê é uma celebração à música, à história da banda e à liberdade criativa do grupo. “É uma comemoração também a nossa liberdade criativa de ter em nosso repertório autoral, tanto música revolucionárias quanto músicas românticas”, afirma. Ele completa que a inclusão de covers de artistas admirados pela banda busca conectar ainda mais com o público. “São músicas que tocam nosso coração, mas que a gente sente que mexem também com as pessoas”.

Com milhões de reproduções nas plataformas digitais e participações em grandes festivais como o Lollapalooza (ao lado do Olodum), o Planta e Raiz se consolida como um dos maiores nomes do reggae brasileiro. A formação atual conta com Zeider (vocal), Fernandinho (guitarra base), Franja (guitarra solo), Samambaia (baixo) e Juliano (bateria).

Serviço

Planta e Raiz em Osasco

Onde: Luau Conexão Praia

Data: 26 de abril de 2025 (sábado)

Horário: A partir das 14h

Ingressos: Aqui, a partir de R$ 70