Polícia Civil desmantela fábrica clandestina de perfumes falsificados em Itapevi

A Polícia Civil realizou uma operação em Itapevi para desarticular uma fábrica clandestina de perfumes e cosméticos falsificados. A ação policial ocorreu após uma denúncia que levou as viaturas a um ponto isolado em uma área rural de Itapevi.

No local, que funcionava como fábrica clandestina em uma residência, foram encontradas milhares de embalagens que se parecem com as de marcas famosas de perfumes. Além das embalagens, foram apreendidos frascos, caixas de produtos prontos para a venda e diversas máquinas utilizadas na produção.

Durante a operação, duas pessoas foram presas e três adolescentes foram apreendidos. Segundo informações da polícia, os produtos falsificados eram distribuídos para lojas, bancas, falsos revendedores e até ambulantes. A polícia alerta que os criminosos não se limitam a falsificar perfumes importados de marcas famosas, mas também imitam marcas nacionais, que geralmente são mais baratas e acessíveis, levando as pessoas a não desconfiarem da falsificação.

Especialistas alertam para os riscos à saúde associados ao uso de perfumes falsificados. O contato desses produtos com a pele pode causar dermatite, manifestando-se como eritema (vermelhidão) e coceira. A produção em fábricas clandestinas não segue nenhuma norma de higiene ou qualidade. O armazenamento precário pode levar à proliferação de fungos e bactérias, predispondo a pele a infecções. Há relatos de pessoas que tiveram reações alérgicas após utilizarem perfumes falsificados, como o caso de um homem que ficou “todo pipocado” após receber um perfume falsificado de presente.

Apesar de o cheiro do perfume falsificado poder até lembrar o original, a fixação não dura e o produto evapora rapidamente. Especialistas recomendam que não compensa arriscar a saúde com produtos falsificados, sendo mais vantajoso investir em um produto mais barato, porém original, que realmente deixe a pessoa perfumada. Afinal, “uma pessoa cheirosa é uma pessoa cheirosa” e “ser engraçado e cheiroso” pode ser mais vantajoso do que ser apenas bonito.

*Com informações do R7