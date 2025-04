Cotia lança ‘Operação Cata-treco contra a Dengue’ com ações semanais às quartas-feiras

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, reforçou as ações de combate à dengue no município com a implantação da ‘Operação Cata-treco contra a Dengue’. A iniciativa consiste na passagem de um caminhão para recolha de materiais inservíveis que possam acumular água parada, servindo como potenciais criadouros para o mosquito Aedes aegypti. A operação acontecerá semanalmente, sempre às quartas-feiras.

A ação teve início nesta quarta-feira (23), no bairro Jardim Santa Ângela. A próxima edição está agendada para o dia 30 de abril (quarta-feira), quando o caminhão da operação percorrerá o bairro Jardim Petrópolis.

Segundo a Vigilância Ambiental de Cotia, órgão responsável pelo controle de vetores, a definição dos bairros que receberão a operação prioriza as regiões com maior índice larvário e maior número de casos registrados de dengue, conforme mapeamento e acompanhamento contínuos.

Durante a operação, os moradores podem descartar itens como pneus, latas em geral, embalagens PET, garrafas de vidro, sacolas plásticas e qualquer outro recipiente que não tenha mais utilidade e possa acumular água. O material deve ser deixado na parte externa do imóvel para ser recolhido pela equipe.

A Vigilância Ambiental ressalta, contudo, que restos de materiais de construção e entulhos não fazem parte dos itens recolhidos pela ‘Operação Cata-treco contra a Dengue’. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, e todo o material recolhido é destinado a uma cooperativa de reciclagem.