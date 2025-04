Polícia de Carapicuíba intercepta caminhão com 2 toneladas de maconha

Após uma investigação de aproximadamente seis meses, a Polícia Civil de Carapicuíba interceptou um caminhão carregado com cerca de duas toneladas de maconha na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, nesta quarta-feira (2). O motorista do veículo, um homem de 36 anos, foi preso em flagrante.

A operação foi conduzida por policiais do 1º Distrito Policial de Carapicuíba, que investigavam uma organização criminosa responsável pela distribuição de entorpecentes na região metropolitana de São Paulo. Através de apurações anteriores, incluindo prisões de outros membros do grupo, os investigadores mapearam o funcionamento do esquema e identificaram veículos utilizados no transporte das drogas.

De acordo com a polícia, a quadrilha buscava os entorpecentes no Paraguai e os transportava para São Paulo utilizando a chamada “rota caipira”, que passa pelo estado do Paraná.

O caminhão apreendido hoje já era monitorado desde fevereiro deste ano, quando uma viagem ao Paraguai levantou suspeitas. Na madrugada desta quarta-feira, sabendo da rota do veículo, os policiais realizaram uma campana na Rodovia Castello Branco. O caminhão foi avistado no quilômetro 26, perto da entrada de Carapicuíba.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o motorista tentou fugir em direção à capital paulista, mas foi alcançado e abordado na Avenida Ernesto Igel, na Vila Leopoldina. Durante a vistoria na carga, foram localizados 1.891 tijolos de maconha, totalizando cerca de 1,9 tonelada da droga.

O motorista foi encaminhado ao 1º DP de Carapicuíba, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem com o objetivo de identificar e prender outros integrantes da organização criminosa.