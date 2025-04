Polícia Militar abre concurso para 165 vagas de aluno-oficial com salário de R$ 4,8 mil

O governo de São Paulo publicou nesta quinta-feira (24), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital para o concurso público que visa preencher 165 vagas para o cargo de aluno-oficial da Polícia Militar (PM-SP), com remuneração básica inicial de R$ 4.833,27. As inscrições terão início na próxima segunda-feira, dia 28 de abril, e se estenderão até o dia 2 de junho.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos precisam ter idade entre 17 e 30 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo masculino) e possuir altura mínima de 1,55m para mulheres e 1,60m para homens.

Conforme detalhado no edital, a prova objetiva, primeira etapa do processo seletivo, está prevista para acontecer no dia 13 de julho. Os candidatos terão a opção de realizar os exames em 11 municípios paulistas: a capital, Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Os candidatos aprovados em todas as fases do concurso ingressarão, no próximo ano, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, localizada na zona norte da capital paulista. Lá, iniciarão o curso de graduação e bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. A formação tem duração de quatro anos e inclui avaliações teóricas e físicas contínuas.

Como se inscrever no concurso com vagas de aluno-oficial da PM:

Os interessados deverão realizar o cadastro exclusivamente por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso.

O valor da taxa de inscrição foi fixado em R$ 150. O pagamento poderá ser efetuado via Pix ou boleto bancário até o primeiro dia útil subsequente ao término do período de inscrições. O edital do concurso está disponível aqui.