Simone Mendes veste presente de fã em ensaio fotográfico e gesto emociona

A cantora Simone Mendes, de 40 anos, transformou um presente recebido de uma fã em símbolo de carinho e reconhecimento. Na noite desta quarta-feira (23), a artista compartilhou em seu perfil no Instagram uma série de fotos de um ensaio profissional usando um vestido que ganhou durante um show recente, num gesto que busca homenagear não apenas a admiradora que lhe deu a peça, mas todos que acompanham sua carreira.

Na publicação, Simone relatou como o presente chegou às suas mãos em meio à agitação de uma apresentação. “Neste final de semana, em meio à correria de um show, entre sorrisos e brincadeiras no palco, ganhei um presente de uma mulher que carrega consigo uma história de luta, superação e fé”, contou a cantora. “Ela veio até mim com carinho, com os olhos brilhando de emoção, trazendo um presente simples, mas carregado de significado: um vestido. Aquele vestido era mais que um tecido, era a demonstração do carinho de uma fã.”

Movida pela história por trás do gesto, Simone decidiu que a peça merecia um destaque especial. Ela organizou um ensaio fotográfico dedicado, explicando a motivação por trás da iniciativa. “Ela tem uma história linda e que merece ter reconhecimento. Porque, por trás de cada fã, existe um mundo. Existe dor, existe coragem, existe amor”, refletiu a artista, que escolheu como cenário sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

“E foi por isso que hoje eu escolhi vestir esse presente com muito amor. Fiz essas fotos com todo o carinho, como uma forma de mostrar o quanto você é especial, mas mais do que isso: como um gesto de honra para todos que são meus fãs”.

Simone ainda aproveitou a ocasião para enviar uma mensagem direta à fã, a empresária Daniela Claudia Alves, dona da loja que confeccionou o vestido. “Adorei que você entrou na brincadeira comigo e isso me deu mais vontade ainda de fazer essas fotos pra você e pra sua loja. Te desejo que você venda muitos e muitos vestidos. Com amor, Simone Mendes”, concluiu, demonstrando apoio também ao empreendimento da admiradora.

A fã presenteada, Daniela Cláudia Alves, não escondeu a emoção ao ver a repercussão do gesto de Simone. Em seus stories no Instagram, a empresária compartilhou um pouco de sua história e gratidão. “Eles não têm noção da proporção que isso tomou. Foi como falei, tenho muita fé em Deus e Ele sabe de todas as coisas”, disse Daniela, visivelmente comovida. “Sou uma mãe solo, meu marido faleceu jovem. Então agradeço muito a Deus por chegar até aqui”, revelou, mostrando o impacto significativo que o reconhecimento teve em sua vida.

A atitude da cantora rapidamente gerou uma onda de comentários positivos na rede social. “Você é um anjo na vida das pessoas”, escreveu um seguidor. “Ela é de um carisma lindo. Sou muito fã”, declarou outro, reforçando a percepção do público sobre a proximidade da artista com seus admiradores. A publicação teve mais de 1 milhão de curtidas e dezenas de milhares de comentários nas primeiras 15 horas.