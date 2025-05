Polícia Militar realiza Operação Impacto Força Total em Osasco

O 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano deu continuidade nesta sexta-feira (23) à Operação Impacto Força Total no município de Osasco. A iniciativa tem como principal objetivo intensificar o policiamento ostensivo em áreas consideradas estratégicas da cidade.

O foco da operação é a repressão aos crimes de roubo, em suas diversas modalidades, e ao furto de veículos, buscando também ampliar a sensação de segurança da população. Coordenada pelo 14º BPM/M, a ação mobiliza diversas modalidades de policiamento, como Rádio Patrulhamento, Força Tática, ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) e o Pelotão de Operações Especiais (PELOPs), contando ainda com o apoio de policiais do serviço administrativo.

Além da repressão qualificada aos delitos, a presença ostensiva da Polícia Militar nas vias públicas visa coibir práticas criminosas e promover uma maior aproximação com a comunidade, reforçando o compromisso da instituição com a segurança dos cidadãos.

No primeiro dia da operação, quinta-feira (22), as ações resultaram no recolhimento de 14 veículos, na elaboração de 26 autuações de trânsito e na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas.

A Operação Impacto Força Total faz parte de um conjunto de ações permanentes da Polícia Militar, em conformidade com as diretrizes da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, voltadas à redução dos índices criminais.