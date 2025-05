Rodoanel terá dois trechos em obras a partir de hoje (23)

A concessionária CCR RodoAnel programou obras de reparo no pavimento rígido do Rodoanel Mário Covas a partir desta sexta-feira (23) até domingo (25). As intervenções ocorrerão em dois pontos distintos da rodovia.

No interior do túnel 2, entre o km 12,7 e o km 10,7 da pista interna, os trabalhos começarão às 22h de sexta-feira (23) e têm previsão de término às 20h de domingo (25). Durante este período, as atividades serão realizadas 24 horas por dia, com as faixas 3 e 4 (direita) interditadas. As faixas 1 e 2 (esquerda e central) permanecerão liberadas para o tráfego.

Simultaneamente, equipes da concessionária também realizarão obras no pavimento rígido no km 25,3 da pista externa, em trecho anterior à praça de pedágio. Estes trabalhos também ocorrerão de 23 a 25 de maio, com atividades 24 horas por dia.

Os motoristas devem ficarem atentos aos locais onde as obras estão sendo realizadas, respeitando a sinalização implantada. A concessionária recomenda que os condutores reduzam a velocidade nos trechos em obras e mantenham uma distância segura do veículo à frente.