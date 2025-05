População agarra ladrão com arma de brinquedo em Carapicuíba após roubos

Um homem foi preso em flagrante na manhã de ontem (19) por policiais militares do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano após praticar roubos contra pedestres na Estrada das Acácias, em Carapicuíba. O criminoso foi inicialmente contido por populares que presenciaram os assaltos.

A equipe policial foi acionada pelo Centro de Operações (COPOM) com a informação de que dois indivíduos em uma motocicleta vermelha e armados estariam cometendo roubos na região. Ao chegarem ao local indicado, os policiais depararam-se com a motocicleta caída sob uma van escolar e populares em luta corporal com um dos suspeitos.

Os militares intervieram prontamente, controlando a situação e algemando o indivíduo. Segundo testemunhas, o segundo criminoso envolvido nos roubos conseguiu fugir antes da chegada da viatura. Buscas foram realizadas na área, mas o comparsa não foi localizado.

Com o homem detido, foram encontrados os pertences subtraídos das vítimas e o simulacro de arma de fogo utilizado para intimidá-las. O suspeito, juntamente com os objetos recuperados, a arma falsa e a motocicleta, foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Carapicuíba, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante.