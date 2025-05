Homem é preso em ‘casa bomba’ no Imperial

Na manhã desta segunda-feira (19), equipes da Polícia Militar prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Parque Imperial, em Barueri. A ação ocorreu por volta das 11h45, desencadeada por uma denúncia via Copom sobre indivíduos armados que estariam descarregando sacolas suspeitas em uma viela da Rua Adoniran Barbosa.

Com o apoio de diversas viaturas, incluindo as equipes do Supervisor do CFP, CGP-V e as patrulhas M-20503 e M-20506, os policiais realizaram uma entrada tática no local indicado. Durante a operação, um suspeito foi avistado com uma grande sacola preta nas mãos. Ao perceber a aproximação dos policiais militares, o indivíduo correu e entrou na residência de número 4 da viela.

Segundo o relato policial, o homem foi localizado nos fundos da casa, em um cômodo com a porta aberta. Ao ser abordado, ele largou a sacola e confessou que o imóvel funcionava como uma “casa bomba”, termo utilizado para designar locais de armazenamento de entorpecentes destinados ao abastecimento de pontos de tráfico na região.

Dentro da sacola e no cômodo foram encontrados diversos eppendorfs (pequenos tubos plásticos) e saquinhos contendo substâncias análogas a drogas, prontas para a venda. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão. Após a leitura de seus direitos constitucionais, ele foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Barueri. A ocorrência está sendo registrada pelo delegado Ednelson de Jesus Martins, que solicitou a realização de perícia das substâncias apreendidas no Instituto Médico Legal (IML).