População de Osasco adere ao Dia “D” e mais de 13 mil doses contra gripe são aplicadas

A Secretaria de Saúde de Osasco mobilizou a população no último sábado, 10 de maio, para o “Dia D” de Vacinação contra a Influenza – gripe. A ação, que ocorreu das 10h às 16h, contou com um ponto de drive-thru no estacionamento da Prefeitura, além da vacinação em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

A imunização estava disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Ao final da mobilização, o balanço divulgado pela Secretaria de Saúde revelou um resultado expressivo: foram aplicadas 2 mil doses no sistema drive-thru e outras 11.500 doses nas UBSs, totalizando mais de 13.500 doses aplicadas em um único dia.

“Osasco atingiu mais de 13 mil doses, superando ações semelhantes realizadas durante o período de pandemia da Covid-19”, comemorou o secretário de Saúde, Fernando Machado. “Esse comparecimento demonstra a conscientização da população quanto à importância da vacina”, acrescentou.

Para participar do drive-thru, foi necessário realizar um agendamento prévio ao longo da semana através do telefone 156. No entanto, a Secretaria de Saúde também possibilitou que pessoas sem veículo, que passaram a pé pelo local, fossem imunizadas. Neste caso, foi preciso apresentar documentação e preencher um formulário acessado via QR Code. Todos os vacinados receberam comprovante.

O prefeito Gerson Pessoa esteve presente no drive-thru para acompanhar a iniciativa: “Essa campanha é fundamental para que as pessoas possam se imunizar e se proteger da gripe, que se intensifica principalmente nesse período em que começamos a ter queda na temperatura”.