Cotia recebe primeiro Festival de Circo e Teatro de Bonecos com entrada gratuita

A cidade de Cotia será palco de uma celebração cultural com a chegada do primeiro Festival de Circo e Teatro de Bonecos. O evento promete reunir artistas da região, oferecendo arte para as infâncias e para toda a família através de oficinas e espetáculos. A iniciativa ocorrerá em dois domingos, dias 18 e 25 de maio, no Parque Teresa Maia, localizado na Ecofeira Granja Viana (Rua Santarém, 13 – Granja Viana), com todas as atividades gratuitas.

A programação está recheada de atrações, com atividades programadas entre 9h30 e 12h em ambos os dias.

No domingo, 18 de maio, o festival começa às 9h30 com uma Oficina de criação e animação de bonecos ministrada pela Cia das Rosas. A partir das 11h, o público poderá conferir apresentações de artistas convidados, incluindo a Cia Morfeus, Trupe Maitá e CircoDesiko.

Já no dia 25 de maio, a Cia das Rosas retorna às 9h30 para mais uma Oficina de criação e animação. Às 11h, haverá um “Palco Aberto”, seguido, às 11h30, pelo espetáculo “Na Casa da Rosa”, também apresentado pela Cia das Rosas.

Este projeto cultural foi contemplado pelo Edital de Chamamento 01/2024 da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia, sendo fomentado através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei 14.399/2022). O evento conta com o apoio da Ecofeira Granja Viana, Prefeitura de Cotia, Secretaria de Cultura & Lazer de Cotia e realização da Margarida, com incentivo do Ministério da Cultura e Governo Federal.

SERVIÇO:

Primeiro Festival de Circo e Teatro de Bonecos de Cotia