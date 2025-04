Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, participa de Assembleia do Cioeste em Barueri nesta quinta (10)

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, participa de Assembleia do Cioeste em...

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, participará da Assembleia de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste) nesta quinta-feira (10). O encontro está marcado para as 16h30 na sede do consórcio, em Barueri.

O convite, assinado pelo presidente do consórcio e prefeito de São Roque, Guto Issa, destaca a presença de Nunes como uma oportunidade para “fortalecer o diálogo entre a capital e os municípios do Cioeste”. O objetivo é debater pautas comuns e buscar soluções regionais de forma integrada.

A reunião ocorrerá na sede da entidade, localizada em Alphaville Industrial, Barueri.