Idosa de 78 anos tem pernas amputadas após ser atropelada por ônibus na faixa em Cajamar

Uma idosa de 78 anos, identificada como Vilma Rosa Figueiredo, teve as duas pernas amputadas após ser atropelada por um ônibus na manhã de segunda-feira (7), enquanto atravessava na faixa de pedestres em Cajamar. O motorista, de 54 anos, foi preso em flagrante.

Câmeras de segurança de uma padaria registraram o momento do acidente, ocorrido pouco antes das 7h. Vilma havia acabado de comprar pão, uma rotina diária, e, após olhar para os dois lados mais de uma vez, iniciou a travessia na faixa na Rua das Quaresmeiras. No vídeo divulgado pela TV Globo é possível ver o momento em que o ônibus, que trafegava em baixa velocidade, atingiu a idosa ao realizar a curva para entrar na via, arrastando-a por alguns metros.

Em depoimento à polícia, o motorista alegou não ter visto a idosa por ela estar em um “ponto cego” do veículo, área onde a visão do condutor é obstruída pela estrutura do próprio ônibus. Ele relatou ter parado o coletivo ao ouvir um barulho e, ao constatar o atropelamento, permaneceu no local prestando auxílio e acionou o socorro médico imediatamente.

O filho da vítima registrou boletim de ocorrência e descreveu a mãe como uma pessoa “extremamente ativa”, praticante de esportes e dança. Vilma foi inicialmente socorrida a uma unidade de saúde de Cajamar e, devido à gravidade dos ferimentos que levaram à amputação dos membros inferiores, foi posteriormente transferida para um hospital estadual em Franco da Rocha.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou, em nota, a prisão em flagrante do motorista. Ele responderá por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, crime caracterizado pela ausência de intenção de ferir.