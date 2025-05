Prefeitos do Cioeste discutem expansão do Smart Sampa para a região oeste

Os prefeitos das cidades que compõem o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo) realizaram uma visita técnica e institucional à sede do Smart Sampa, na capital paulista, na manhã desta sexta-feira (16). A comitiva foi recebida pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que também é membro do consórcio.

O principal objetivo do encontro foi apresentar aos gestores municipais o funcionamento do Smart Sampa, programa de monitoramento e inteligência em segurança pública da cidade de São Paulo. A visita representa um passo inicial para discutir a implementação de tecnologias similares e a integração de sistemas entre os municípios da região oeste.

Durante coletiva de imprensa, o prefeito Ricardo Nunes enfatizou a importância da colaboração. “Quando a gente soma forças, a gente vai poder potencializar o trabalho que cada prefeito está desenvolvendo na sua cidade. O nosso grande objetivo é trazer melhor qualidade de vida para as pessoas das nossas cidades e essa união vai fazer com que isso se fortaleça”, afirmou. Nunes revelou ainda que o governador Tarcísio de Freitas manifestou apoio à expansão do programa, visando colaborar para que os municípios possam implantar o Smart Sampa.

Ricardo Nunes ilustrou a relevância da integração citando um caso recente de roubo do relógio do deputado Delegado Olim. Através do Smart Sampa, foi possível identificar a placa da moto utilizada no crime e rastrear seu percurso. “Eles vieram pra cá e identificaram a placa da moto (…) e foram pegando um circuito que essa moto estava fazendo para poder prender o ladrão”, explicou. Ele ponderou que se houvesse integração com Taboão da Serra, para onde o suspeito fugiu e onde o sinal foi perdido, a captura poderia ter sido mais rápida. “Mesmo assim, identificou-se que ele era de Taboão, foi feito um trabalho de polícia lá e essa pessoa está presa”, concluiu, ressaltando como a tecnologia e a integração podem dificultar a ação criminosa.

O presidente do Cioeste e prefeito de São Roque, Guto Issa, classificou a visita como um “dia glorioso” para o consórcio. “O maior consórcio intermunicipal do Brasil, sendo recebido no coração do maior programa de segurança pública da história da capital. É algo revolucionário”, destacou Issa.

A discussão entre os prefeitos incluiu a possibilidade de integrar câmeras e bases de dados, formando uma rede regional de monitoramento mais eficiente e conectada para o combate à criminalidade.