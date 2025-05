TV Globo exalta futebol de várzea com programa especial e transmissão em Osasco neste sábado

A paixão e a cultura do futebol de várzea ganharão destaque na tela da TV Globo neste sábado (17), com a exibição do programa especial “Isso é Várzea”. E para celebrar essa essência, a emissora promoverá uma transmissão pública do programa em Osasco, simultaneamente à exibição na TV, a partir das 15h, junto ao time Vila Izabel, um dos protagonistas da atração.

Apresentado por Alessandro Jodar e Luiz Teixeira, “Isso é Várzea” mergulha em um universo que vai muito além das quatro linhas, explorando como o futebol das periferias se entrelaça com família, cultura, diversidade, religião, solidariedade e resistência.

Além de Osasco, haverá também uma exibição pública em Heliópolis, ao lado do time Ratatá FC. O objetivo da ação é reunir a comunidade, amigos e famílias para assistirem, em telões, seus times brilhando na tela da TV Globo São Paulo.

Trajetórias que inspiram

Em 40 minutos, o programa especial, exclusivo para o estado de São Paulo, levará os telespectadores a conhecerem histórias de vida marcantes. Entre elas, a da família Magnólia, que comanda o Unidos do Taboquiense, em Embu das Artes, diretamente da cozinha de casa, e a trajetória inspiradora do Vila Izabel de Osasco, que evoluiu de um time de bairro para uma organização com estrutura profissional, movimentando milhares de reais mensalmente.

Nas redes sociais, o time osasquense comentou sobre a iniciativa da TV Globo: “um registro importante que mostra a trajetória do Vila Izabel e de toda a nossa família da Toca do Coruja”. “Gratidão a toda equipe da Globo por produzir e dar visibilidade à nossa comunidade e a todos os times de várzea”, completou.

O especial “Isso É Várzea” vai ao ar neste sábado, dia 17 de maio, logo depois do programa “Paulistar”, somente para o estado de São Paulo.