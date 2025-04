Prefeitura de Cotia leva na brincadeira e corrige erro ortográfico em veículo da Secretaria de Cultura

Um erro ortográfico flagrado em um veículo oficial da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia, que virou motivo de piada nas redes sociais na última semana, já foi corrigido. A Prefeitura de Cotia confirmou, na última quinta-feira (24), que a empresa responsável pela adesivação da frota municipal realizou o reparo sem nenhum custo adicional para os cofres públicos.

Uma imagem que circulou nas redes sociais, dentre elas na página ‘Granjeiras Granjeiros’ no Facebook, mostrava o veículo com a palavra “laser” escrita com ‘S’, em vez da grafia correta “lazer”, com ‘Z’. A situação gerou comentários bem-humorados entre os internautas, como “Pode ser que façam depilação”.

Diante da repercussão, a própria Prefeitura entrou na brincadeira ao comunicar a correção em suas redes sociais: “Ainda bem que o LASER de vocês não deixou passar. Em breve, voltamos com a correção, porque chega de o erro virar o LAZER de vocês”, publicou a administração.

A administração municipal reiterou ainda que o erro – em um único veículo –, foi cometido pela empresa contratada para o serviço de adesivação e que a correção foi feita prontamente pela mesma, sem gastos adicionais aos cofres de Cotia.